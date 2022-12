Arresto convalidato per uno degli evasi del Beccaria

Uno dei ragazzi catturati dopo l'evasione dal carcere minorile Beccaria di Milano si è visto convalidato l'arresto dal giudice della direttissima, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'episodio della fuga. Il processo si svolgerà il 30 gennaio 2023.

Si tratta di uno dei sette ragazzi scappati il giorno di Natale approfittando di un momento di distrazione (creato ad arte) di una guardia e della presenza di un cantiere che ha facilitato l'operazione di fuga. Al giudice ha spiegato di essere evaso per andare in una comunità terapeutica. Era al Beccaria per alcune rapine, per le quali non si era chiuso il processo.

Per il momento, sono tre i ragazzi evasi tornati al Beccaria, due dei quali catturati poco dopo la fuga, mentre il terzo si è costituito dopo essere stato convinto a farlo dalla sorella. E' in corso la ricerca degli altri quattro fuggitivi. La situazione delle carceri minorili in generale, e del Beccaria in particolare, nel frattempo è diventata tema di scontro politico.