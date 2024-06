Detenuto fuggito dal carcere di Bollate: l'evasione scoperta solo 12 ore dopo

Sparito nel nulla. Un detenuto è evaso nelle scorse ore dal carcere milanese di Bollate. Stando a quanto denunciato dal sindacato autonomo polizia penitenziaria, Sappe, "l'uomo di etnia rom, con fine pena nel 2032, lavorante presso l'officina regionale, si è allontanato dalle 10 di sabato mattina uscendo probabilmente dal blocco del carcere e solo domenica sera alle 22 durante la conta si sono accorti dell'evasione". E la fuga sarebbe stata studiata. "Da un successivo controllo della cella in cui era ristretto, è stato rilevato che non vi erano più effetti personali e quant'altro e quindi l'evasione era stata sicuramente premeditata", ha raccontato Alfonso Greco, segretario della Lombardia per il sindacato.

"L'evasione riapre la ferita delle condizioni della struttura di Bollate e quindi l'inefficienza di un'amministrazione che, nonostante le continue segnalazioni, continua a ignorare le problematiche. È inaccettabile che ancora oggi avvengano evasioni in modo così rocambolesco solo perché, proprio l'amministrazione, non ha ancora effettuato i necessari interventi strutturali", il j'accuse della sigla.

Di vero e proprio "terremoto penitenziario" ha poi parlato Donato Capece, segretario generale del Sappe. "Quel che sta succedendo nelle ultime settimane nelle carceri tra suicidi, aggressioni, risse ed evasioni è sconcertante, di inaudita gravità ed è la conseguenza dello scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza delle carceri attuato nel passato. Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più e ha assoluta necessità di interventi urgenti". Sono anni che il Sappe denuncia che la sicurezza interna delle carceri "è stata annientata da provvedimenti come la vigilanza dinamica e il regime aperto, l'aver tolto le sentinelle della polizia penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri, la mancanza in organico di poliziotti penitenziari, il mancato finanziamento per i servizi antintrusione e anti scavalcamento. Sono già in corso le operazioni di polizia per assicurare la cattura dell'evaso, che - ha concluso - spero venga preso quanto prima".