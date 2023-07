Funerali e lutto cittadino per Evelyn, la bimba morta in piscina

Per la giornata in cui si terranno i funerali della piccola Evelyn, la bambina di 7 anni morta dopo un incidente in una piscina del Pavese, Rozzano (Milano) ha proclamato il lutto cittadino.

Dopo la decisione dell'amministrazione comunale, nella cittadina è lutto lunedì 17 luglio, in occasione della cerimonia funebre che si terrà nella chiesa Sant'Angelo in via Don Angelo Lonni, alle ore 10. La bandiera sul palazzo comunale sarà esposta a mezz'asta in segno di lutto. "Tutta la cittadinanza - si legge in una nota del Comune - è invitata ad adottare comportamenti conformi al comune sentimento della città".

L'incidente

La bimba era stata soccorsa domenica 9 luglio in una piscina di Battuda dopo una caduta in acqua. In base a quanto ricostruito, la piccola sarebbe rimasta sott'acqua, nella vasca principale dell'impianto, per alcuni minuti, dopo essere finita sotto uno dei gonfiabili. Quando finalmente era stata trovata e riportata a galla da un bagnino, verso mezzogiorno, era priva di sensi. Gli operatori del 118 l'avevano rianimata a lungo, prima di trasportarla in ambulanza all'ospedale Policlinco San Matteo di Pavia, ma Evelyn non ce l'aveva fatta.