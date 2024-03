Carabiniere ferito nel 1975, quattro ex Br a processo

Quattro ex componenti delle Brigate Rosse sono indagati dalla procura di Torino per l'assassinio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ucciso il 5 giugno 1975 in un conflitto a fuoco con le Br nell'Alessandrino in occasione del tentativo di liberazione di Vittorio Vallarino Gancia, imprenditore vinicolo sequestrato a scopo di estorsione, e scomparso un anno e mezzo fa. Nel conflitto a fuoco rimase uccisa Mara Cagol, co-fondatrice delle Brigate Rosse.

La procura ha appena chiuso le indagini su Lauro Azzolini, 80 anni, di Milano, Renato Curcio, 82 anni, ora residente nel Cuneese, Mario Moretti, 78 anni, di Milano, e Pierluigi Zuffada, 79 anni, di Milano. All'epoca del conflitto a fuoco, Curcio era il capo della colonna torinese delle Br. Le indagini, condotte dal Ros di Torino, hanno portato a ipotizzare che Azzolini fosse il brigatista presente sul posto e mai identificato: fu già processato e prosciolto, ma il procedimento di archiviazione è stato annullato nel 2023. Si è sempre dichiarato estraneo ai fatti.

L'indagine è partita da un esposto di Bruno e Cinzia D'Alfonso, figli della vittima, per fare luce sull'identità del brigatista sfuggito, all'epoca, alla cattura.