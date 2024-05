Ex broker fa promesse folli e truffa i clienti: gli sequestrano 2,4 milioni

La guardia di finanza di Milano ha eseguito il sequestro preventivo di oltre 2,4 milioni di euro, nonché un decreto di perquisizione nei confronti dell'ex broker finanziario Mauro Muscio e di suoi due familiari, indagati per i reati di truffa e abusivismo in materia di intermediazione finanziaria.

L'uomo che già nel 2018 era stato radiato dalla Consob "per essersi appropriato illecitamente di ingenti somme di denaro dai propri clienti" avrebbe continuato "a perpetrare tale condotta illecita in concorso con il padre e la sorella", entrambi consulenti finanziari (anch'essi radiati), "mettendo in atto un articolato e organizzato sistema illecito di raccolta abusiva del risparmio".

L'ex broker, insieme al padre e alla sorella, sarebbero riusciti ad acquisire la fiducia di ignari investitori cui proponeva di investire i propri risparmi in prodotti finanziari da loro gestiti, "così ottenendo la disponibilità di ingenti somme di denaro, che faceva poi transitare su rapporti bancari intestati a sé o ai propri familiari".

Muscio presentandosi quale consulente indipendente di una società di servizi finanziari risultata inesistente, "induceva le vittime a disinvestire i propri regolari investimenti e a versargli il corrispettivo, garantendo una gestione finanziaria diretta e remunerativa. Sempre al fine di realizzare la condotta illecita, lo stesso utilizzava una galleria d'arte a lui riconducibile per raccogliere somme di denaro da gestire anche proponendo l'acquisto di quadri di autori contemporanei mai consegnati alle vittime, promettendo un rilevante profitto derivante dalla successiva rivendita, anche in Paesi esteri (Dubai)" si legge nella nota delle fiamme gialle.

Le vittime, sotto l'illusione di rendimenti tra il 6% e il 15% annuo, sarebbero state tratte in inganno. Alla scadenza dell'investimento, gli indagati, infatti, non avrebbero rimborsato il capitale. Le indagini hanno fatto emergere come il falso consulente e i suoi familiari "abbiano raccolto abusivamente fin dal 2009 denaro per diversi milioni di euro ai danni di 19 persone, molte delle quali anziane ovvero affette da gravi patologie, ricevendo le somme da investire tramite bonifici, assegni in bianco e, in un caso, tramite la consegna di 250.000 euro in contanti".