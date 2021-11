L'ex le entra in casa e distrugge tutto

Ha fatto irruzione in casa della sua ex fidanzata e ha spaccato tutto. Per questo un 27enne milanese è finito in manette. L'accaduto nell'area metropolitana di Genova.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato dopo che il giovane si era introdotto abusivamente nell'appartamento passando dalla porta finestra. All'interno dell'abitazione - che per fortuna era temporaneamente disabitata - erano stati danneggiati mobili, elettrodomesti, vetrate; tutto era a soqquadro, i sanitari erano stati spaccati e i muri erano stati imbrattati con scritte offensive dirette alla proprietaria di casa - ed ex compagna del 27enne.

L'uomo - trovato nella camera da letto sotto effetto dell'alcol e in stato di agitazione - ha ammesso di essere l'autore dei vandalismi ed è stato tratto in arresto per violazione di domicilio e denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Verrà processato per direttissima.