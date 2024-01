Manifestazione a Milano, l'appello ai cantanti: "Usate Sanremo per parlare di clima"

Manifestazione degli attivisti si Extinction Rebellion a Milano per fare luce ancora una volta sulla crisi climatica. Questa volta gli ambientalisti hanno fatto un appello direttamente al Festival di Sanremo: “Sfruttate questa piattaforma! Non siate muti di fronte alla crisi ecologica e climatica!”, scrivono in una nota. La richiesta è indirizzata alle artiste e agli artisti che si esibiranno nei prossimi giorni sul palco del teatro Ariston.

Il flash mob, cartelloni alla mano, parte da piazza Gae Aulenti, alla Biblioteca degli Alberi, verso il palazzo della Regione. Durante la camminata gli attivisti hanno chiesto ai passanti di scattarsi una foto con il volto dentro dei cartelli a forma di televisione. Poi la call to action per condividere le immagini su Instagram taggando la loro pagina, @xrmilano, e i cantanti di Sanremo.

“Ci vuole coraggio visto che tra i più grandi sponsor di questo festival c’è pure Eni - dice l’attivista Marta -: cantanti, artisti, non accettate che Sanremo sia una passerella per tingere di verde l’azienda italiana peggiore dal punto di vista climatico”.