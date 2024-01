Fabio Damato, il manager di Chiara Ferragni, è indagato per truffa

Non solo Chiara Ferragni. Anche Fabio Damato, manager e stretto collaboratore dell'imprenditrice, è indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova di Pasqua nell'inchiesta della procura di Milano. È quanto risulta dal provvedimento del pg della Cassazione sulla competenza territoriale della procura milanese a indagare.

I guadagni di Chiara Ferragni derivati dalle campagne pubblicitarie per la vendita del pandoro, le uova di Pasqua e la bambola non erano soltanto di "natura puramente patrimoniale", si legge nell'argomentazione della procura. Il guadagno è "consistito anche nel rafforzamento mediatico dell'immagine della influencer dal momento che la stessa trae profitto dal crescente consenso ottenuto veicolando una rappresentazione di sé strettamente associata all'impegno personale nella charity e in tal senso è stata orientata pure la campagna pubblicitaria per il Pandoro".

I tre casi d'indagine

Per questo motivo, la procura generale di Cassazione ha deciso di attribuire alla procura di Milano la competenza sull'indagine per truffa aggravata. Il conflitto era stato sollevato dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, che si era rifiutato di trasmettere gli atti alla procura di Cuneo. Chiara Ferragni è indagata per tre casi: il pandoro di Balocco, le uova di Pasqua di Dolci Preziosi e la bambola di Trudi.