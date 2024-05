"Se non venite torno io con una pistola": arrestato il tiktoker Fabio Di Monte

Spaccio di droga, rapina, porto abusivo di armi, omissione di soccorso a seguito di incidente, truffa, lesioni, frode informatica, furto, minaccia e atti persecutori. Una lista di precedenti a cui ora si è aggiunta anche una doppia nuova accusa per cui dovrà essere giudicato con rito abbreviato: procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale.

A finire nei guai, sabato pomeriggio, è stato il tiktoker milanese Fabio Di Monte, 46 anni, 25mila follower sulla piattaforma social e dirette fatte un po' ovunque in giro per la città, in ogni angolo di Monza, con l'intento di testimoniare situazioni di degrado e inciviltà. Tra questi l'ultimo video, postato solo 14 ore fa su Instagram, girato nel parcheggio di un supermercato di via Buonarroti e una diretta durante la quale avrebbe raccontato di essere stato scippato, lo scorso novembre. O perlomeno seguito da due persone in monopattino che lo avrebbero avvicinato.

E, stando a quanto ha segnalato e raccontato alla polizia, sarebbe stato vittima di una presunta aggressione anche sabato pomeriggio quando ha alzato il telefono per contattare la centrale operativa della questura, affermando di essere stato accerchiato e aggredito da dodici spacciatori all'interno di un bar della città, con qualcuno che impugnava anche una bottiglia di vetro. Ma non era vero.

L'accusa di procurato allarme e l'arresto

Una scena descritta con dovizia di particolari, segnalata al telefono all'operatore della centrale operativa della questura di Monza e Brianza che ha inviato sul posto una volante. Ma i dettagli piano piano sono scomparsi e la ricostruzione dell'episodio si è fatta sempre più confusa. "Se non venite, torno io con una pistola", avrebbe anche detto in linea al telefono con la polizia. Il 46enne ha poi cambiato versione, raccontando agli agenti che in realtà l'episodio era avvenuto diversi giorni prima e, all’invito a presentarsi in questura per sporgere regolare denuncia, prima ha temporeggiato poi si è rifiutato. E infine ha iniziato a urlare contro la polizia, spaventando anche i clienti presenti nel bar. Per il tiktoker è scattata così una denuncia per procurato allarme.

I controlli poi sono proseguiti a casa del 46enne e durante il tragitto l’uomo ha preso a calci il vetro dell’autovettura e il divisorio interno, continuando a insultare gli agenti. Una volta in casa avrebbe sputato contro la polizia e iniziato a sferrare calci per impedire che potessero entrare nell'abitazione. Tra le stanze di casa non è stata trovata nessuna pistola ma per il 46enne sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.