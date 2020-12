Milano, scontri per Inter Napoli, gup: Manduca voleva solo fuggire e non uccidere Belardinelli

Fabio Manduca, il tifoso partenopeo che travolse e uccise, mentre era alla guida del suo suv, il 39enne Daniele “Dede” Belardinelli era animato “dall’intento di darsi alla fuga”. Tant’è vero che il suo atteggiamento “non sembra proiettato con significativa decisione verso la deliberata commissione dell’illecito”.

Per questo Manduca è stato giudicato colpevole di omicidio stradale e non di omicidio volontario, come era stato chiesto dalla Procura di Milano. Il gup Carlo Ottone De Marchi lo precisa in un passaggio delle motivazioni della sentenza che il 30 novembre scorso portò alla condanna di Manduca a 4 anni di carcere per omicidio stradale, contro i 16 chiesti per lui dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri per omicidio volontario con dolo eventuale.

Il tifoso partenopeo travolse Belardinelli durante gli scontri tra ultrà scoppiati il 26 dicembre 2018 vicino allo stadio di San Siro prima della partita di campionato tra Inter e Napoli. Dopo un agguato degli ultrà interisti.

Il giudice ha riqualificato il reato contestato dalla procura perché, “contrariamente a quanto rappresentato dall’accusa”, non ci sono prove sulla “volontà dolosa” di Manduca che investì Belardinelli con una condotta “connotatata da colpa da previsione e non da dolo”.

Dopo “l’agguato sulla strada da parte dei tifosi interisti”, Manduca reagì con “un comportamento repentino e impulsivo” e, con “una grave disattenzione”, cercò di “abbandonare al più presto la situazione di guerriglia venuta a crearsi con l’invasione della carreggiata da parte dei tifosi” nerazzurri. La sua condotta, “per quanto imprudente”, non fu dunque volontaria.