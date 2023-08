Fabio Rappo, fondatore di Viridea, muore a 62 anni

Fabio Rappo, il fondatore di Viridea, la famosa catena di negozi per il giardinaggio, è morto venerdì. Rappo era nato a Milano nel 1961, ma viveva a Cusago (Milano), dove aveva aperto il primo Viridea nel 1997.

ll Comune di Cusago ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e ha ricordato le straordinarie doti imprenditoriali di Rappo, che ha reso famosa la cittadina con la sua attività. Viridea oggi ha una decina di garden center in Lombardia, Piemonte e Veneto. Rappo aveva iniziato la sua carriera nel 1983 con la Rappo Srl, una società che si occupava di progettazione e realizzazione di spazi verdi.

Un colosso da 72 milioni di euro di fatturato

Poi l'ascesa e l'idea di store che mettessero a disposizione tutto per il giardinaggio. Nei negozi Viridea si possono trovare, infatti, fiori, piante da interno e da esterno, attrezzature, accessori per animali da compagnia e reparti interamente dedicati alla casa. Nel 2022, il gruppo ha fatturato 72 milioni di euro, con un utile di 4 milioni. L'organico conta più di 500 dipendenti. "Che le nostre più sentite condoglianze possano arrivare al cuore della famiglia Rappo. Ai suoi figli, nipoti, alla moglie, alla mamma, collaboratori, dipendenti e alle tante persone che gli volevano bene", è scritto sulla pagina del sodalizio 'Viviamo Cusago'. Sotto al post, centinaia di commenti di cordoglio e messaggi d'affetto per la famiglia Rappo.

"Oggi l'Italia perde un imprenditore eccezionale, la nostra piccola comunità un uomo che tutti ricorderanno per il suo essere affabile, sorridente, gentile con tutti... la sua famiglia una persona che amava ognuno di loro tantissimo. Ciao Fabio, riposa in pace", scrive Emanuela C.