Fabrizio Corona condannato: diffamò Wanda Nara, Icardi e Brozovic

Nuova condanna per Fabrizio Corona, questa volta per diffamazione aggravata. A deciderlo è stato il Tribunale di Milano. L’ex re dei paparazzi avrebbe diffamato Wanda Nara, il marito Mauro Icardi e il centrocampista Marcelo Brozovic. I fatti risalgono al 2019, quando Corona aveva pubblicato sul sito ‘King Corona Magazine’ un articolo intitolato “Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”.

Fabrizio Corona è stato condannato al pagamento di una multa di 1.500 e dovrà risarcire Icardi e Nara con 7.500 euro ognuno. A Brozovic spetteranno 5mila euro. Per la giudice Angela Scalise si tratta di provvisionali di risarcimento immediatamente esecutive. Per quanto riguarda la quantificazione complessiva dei danni non patrimoniali si dovrà passare per causa civile. Non finisce qui. Fabrizio Corona è stato condannato anche alla riparazione del danno a Wanda Nara e Mauro Icardi da definirsi “in separato giudizio”.

Secondo Wanda Nara, che nel 2022 aveva testimoniato come parte civile, il falso scoop di Fabrizio Corona avrebbe portato alla rottura tra suo marito e l’Inter. L’avvocato di Corona ha commentato la sentenza: “Parliamo di 1500 euro di multa, di una sentenza di condanna, ma ad una pena solo pecuniaria. Non sono soddisfatto, ma solo una pena pecuniaria è comunque una cosa buona, anche se faremo appello”, ha concluso Ivano Chiesa.