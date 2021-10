Corona è evaso dagli arresti domiciliari ed è stato trovato a Genova

Fabrizio Corona è stato denunciato a piede libero per evasione perché nei giorni scorsi si era recato in un locale di Genova per incontrare alcuni amici. A fermarlo sono stati i militari dei "Baschi Verdi" del primo gruppo della Guardia di Finanza.

L'ex "Re dei paparazzi", secondo una prima ricostruzione, sarebbe evaso dagli arresti domiciliari a Milano per raggiungere Genova. Proprio nel capoluogo ligure è stato fermato - e riconosciuto - durante un controllo stradale dei baschi verdi. I finanzieri lo hanno posto in stato di fermo e il pm di turno ha chiesto al giudice l'arresto in carcere, misura che non è stata concessa.

Stando a quanto trapelato sembra che Corona avesse un permesso per andare a Roma e invece ha "deviato" per andare a Genova. La vicenda giudiziaria di Corona potrebbe complicarsi nelle prossime settimane: a fine settembre le Cassazione aveva deciso che il fotografo non sarebbe andato in carcere ma sarebbe rimasto ai domiciliari. Più nel dettaglio i giudici avevano annullato il provvedimento con il quale lo scorso marzo il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva revocato la concessione dei domiciliari (stabilita nel dicembre 2019 per una malattia psichiatrica), dopo che l'ex re dei paparazzi aveva commesso alcune violazioni alle regole imposte.