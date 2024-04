Fabrizio Corona vuole il passaporto: "Voglio diventare famoso negli Usa"

Fabrizio Corona vuole il passaporto per poter diventare famoso negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato lo stesso ex re dei paparazzi dopo l'udienza che si è tenuta oggi presso il Tribunale di Milano. Corona si è presentato dinanzi alla Sezione misure di prevenzione che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e mezzo per "pericolosità sociale". "Dopo la sentenza sul fine pena con questa udienza di oggi, se andrà bene, potrò andare a chiedere nuovamente il passaporto per diventare famoso negli Usa, come non lo so, ma diventerò famoso", ha detto ai cronisti.

"Ogni giorno in Tribunale, oggi è una udienza importante, mi aspetto oggettività, nel 2011 mi diedero la sorveglianza come ai criminali. Ho due cavolate di processi in corso e questa udienza", ha affermato l'ex agente fotografico. I giornalisti presenti hanno chiesto lui la vicenda delle scommesse clandestine nel calcio: "Il calcioscommesse non è finito, ma la legge italiana è così, il processo è sospeso e tra un paio di anni ne risentiremo parlare. I nomi non sono usciti tutti, è coinvolta mezza serie A, ma va così quando c'è di mezzo la Juve", ha spiegato Fabrizio Corona.

L'ipotesi di revoca delle misure

Intanto, la Procura di Milano ha chiesto la revoca delle misure perché non "sussistente la pericolosità sociale". La Corte avrà a disposizione 15 giorni per decidere in merito. L'avvocato Ivano Chiesa, che da anni difende Fabrizio Corona, si è detto soddisfatto: "È andata molto bene perché la Procura ha chiesto che la misura non venga confermata e non venga ovviamente dato l'aggravamento. Penso che il Tribunale abbia capito: abbiamo prodotto una montagna di documenti che dimostrano che la pena che aveva Fabrizio era sempre la stessa, i fatti del 2007-2008. Nel frattempo non è successo niente se non una miriade di processi finiti tutti in assoluzione. La pericolosità di Fabrizio non è mai esistita, tantomeno adesso, e la richiesta di aggravamento da parte della questura ci ha dato molto fastidio, sia a Fabrizio sia a me. Si poteva veramente evitare".

La pm Giovanna Cavalleri ha spiegato in aula che da maggio 2022 non ci sono stati "episodi di rilievo su una pericolosità sociale" legati a Corona. Sì, ci sono vari procedimenti in corso a suo carico, ma che per la pm non dimostrerebbero pericolosità. Cavalleri ha fatto riferimento anche all'ordinanza depositata ieri in cui il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato formalmente estinta la pena per il 50enne, nella quale si legge che l'ex re dei paparazzi avrebbe seguito in percorso che lo ha portato a significativi miglioramenti.