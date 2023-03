Chiesta perizia psichiatrica per Corona. La madre: "È malato"

Una perizia psichiatrica che stabilisca se Fabrizio Corona era capace di intendere e di volere. A disporla il giudice della decima penale di Milano Cristina Dani, durante il processo per fatti avvenuti nel 2021, quando l'ex fotografo dei vip danneggiò un'ambulanza, resistette all'arresto e cercò di evadere dall'ospedale. In aula anche la madre di Corona Gabriella Privitera che, chiamata come teste, ha detto: "Mio figlio è pazzo".

La perizia

L'esame su Corona, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, è affidato alla psichiatra Marina Verga e valuterà anche una sua eventuale pericolosità sociale. Gli episodi di cui il personaggio televisivo risponde sono avvenuti a marzo 2021 dopo che un giudice di Sorveglianza aveva deciso del suo rientro in carcere (provvedimento che era stato poi bloccato da altri magistrati) e lui si era prima tagliato le braccia, per poi spaccare il vetro dell'ambulanza che stava per portarlo in ospedale.

Visto che il processo, ha spiegato il giudice, avrà al centro "gesti di autolesionismo e un successivo ricovero in psichiatria", è doveroso che il Tribunale "nomini un perito per queste valutazioni psichiatriche con un quesito standard". Già negli atti del Tribunale di Sorveglianza di Milano era stato evidenziato più volte come Corona soffra di una "patologia psichiatrica".

La testimonianza della madre

Chiamata a testimoniare in aula, la madre di Corona, Gabriella Privitera ha detto: "Ha avuto una crisi, ho pensato 'finisce che muore', si dimenava, ha dato un pugno e ha rotto il vetro, è stato preso con la forza dai poliziotti anche con una mano alla gola".

"Ho provato una disperazione totale - ha proseguito la donna davanti al giudice - dicevo agli agenti 'lasciatelo è malato, più lo tenete più la sua rabbia sfocia in queste crisi da pazzo', mio figlio ha problemi psichiatrici, lui è sempre aggressivo perché ha questa malattia, io più che amarlo che devo fare?". La madre ha continuato spiegando che Corona "ha tentato di farsi del male anche in ospedale" e ha sottolineato che "questa pagina degli ultimi anni della vita di Fabrizio è la più drammatica".