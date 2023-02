Fabrizio Corona di nuovo a processo: accusato di diffamazione dal legale della Moric

Ancora in tribunale, ancora a processo. L'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona questa volta deve difendersi dall'accusa di diffamazione nei confronti del legale della ex moglie Nina Moric, l'avvocata Solange Marchignoli.

L'ex 're dei paparazzi' è accusato di aver offeso Marchignoli, che assiste Moric nella causa matrimoniale e per il figlio Carlos, in televisione e sui social. A decidere che Corona dovrà essere processato la procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella.

Più nel dettaglio, Corona avrebbe offeso la reputazione dell'avvocata nella puntata di 'Live non è la D'Urso' andata in onda il 18 ottobre 2020 su Canale 5, e anche durante una diretta Instagram. Il personaggio televisivo all'epoca aveva detto che Marchigioli sarebbe dovuta "essere radiata dall'albo". L'avvocata ha inoltre affermato di aver ricevuto anche "messaggi ingiuriosi e minatori" come quello in cui Corona le avrebbe detto "ho capito che sei più falsa di Nina... ora divento cattivo, procedi pure a fare le sue follie".