Calcioscommesse: Fabrizio Corona è stato portato in questura

Fabrizio Corona convocato in questura come persona informata sui fatti dopo una diretta streaming su Instagram in cui avrebbe rivelato nuovi nomi del calcio legati al mondo delle scommesse illegali. Nei giorni scorsi era già esplosa la notizia relativa all’implicazione di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, in questo genere di attività. Ricordiamo che ad agosto Fabrizio Corona aveva parlato di un calciatore che scommetteva. Secondo il re dei paparazzi sarebbero molti i nomi di giocatori di serie A colpevoli di calcioscommesse illecite.

Stamattina Fabrizio Corona aveva annunciato sul suo profilo Instagram che alle 16 avrebbe rivelato i nomi di due giocatori: “Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto dei giocatori che ora sono in attività. Io nell’arco delle prossime settimane comunicherò il secondo calciatore coinvolto che è molto più famoso di Fagioli - spiega su Instagram Corona -, che in questo momento gioca all’estero e che non solo scommetteva, ma scommetteva sulla propria squadra mentre era in panchina”.

Intanto, in questura a Milano stanno ascoltando Corona per cercare di capire quanto ci sia di vero nelle dichiarazioni scottanti fatte.