Fabrizio Corona svegliato di notte per un avviso di garanzia: "Prenderò provvedimenti"

Avviso di garanzia arrivato a Roma, ma il processo è della procura di Milano. È quanto “denunciato” sui social da Fabrizio Corona che ha spiegato, e filmato, quanto accaduto di notte in un hotel della capitale. Verso le tre di notte “si sono presentati in un albergo di Roma quattro rappresentanti delle forze dell’ordine, sottolineo quattro”. Un atto che secondo l’ex re dei paparazzi milanese, si fa (di notte) in casi estremi, se è necessario un sequestro o una perquisizione.

“Avete visto che sono qua e siete venuti qui. Domani sono a Milano, sono qui per un’ora. Dopo vent’anni ancora mi rompete. Vi sembra normale quello che state facendo. Siete venuti a vedere uno famoso qua”, commenta Fabrizio Corona in un video registrato proprio nel momento dell’arrivo delle forze dell’ordine nella sua stanza d’hotel.

“Tutte le forze dell’ordine sanno dove abita e una notifica del genere si può fare tranquillamente a domicilio” si legge in una nota pubblicata presumibilmente dal legale , l’avvocato Chiesa, sul profilo Instagram di Corona. Poi prosegue: “Per quale motivo devo andare a svegliare e a disturbare un uomo alle tre del mattino? Non siamo sudditi siamo cittadini”. E conclude annunciando provvedimenti.