Fabrizio Corona in tribunale: "Sono 12 anni di guai"

In tribunale per l’udienza di revoca delle misure di prevenzione, Fabrizio Corona ha rilasciato una breve dichiarazione: “Ditemi voi se uno dopo 12 anni di guai, 7 anni di galera, 4 di domiciliari si può trovare ancora così lucido, ma questo è un dono”, dice ai giornalisti sorridendo. A fine novembre l’ex re dei paparazzi milanese era stato nuovamente condannato a 7 mesi di reclusione, questa volta per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Una vicenda, secondo l’avvocato Chiesa, legale storico di Corona, che avrebbe a che fare più con un accanimento nei confronti del vip. Già in aula l’avvocato aveva ribadito il concetto che da anni sostiene: “Lo stato italiano ha avuto una particolare attenzione nei confronti di quest’uomo, trattato come un criminale quando è soltanto un uomo eccentrico”.