Fabrizio, l'operaio morto sotto due metri di terra: lascia moglie e due figli

Fabrizio Franzinelli, l'operaio morto in un incidente in un cantiere a Rodano (Milano), lascia due figli e una moglie. È lui, 46 anni, dipendente della Giudici di Rogno, l'ennesima vittima del lavoro. In Lombardia sono già 66 le persone decedute lavorando nel 2021, a Milano giovedì scorso un altro operaio - impegno in un cantiere edile - era morto dopo essere precipitato al suolo.

L'incidente in un cantiere a Rodano

Franzinelli è morto sepolto e soffocato da un cumulo infinito di terra, mentre stava lavorando in località di Millepini: insieme ai colleghi stava per sganciare le paratie laterali di una trincea lunga diversi metri, larga un metro e profonda due metri, al cui interno si dovevano posare delle tubature. Ma nel frangente in cui una di quelle paratie si stava sganciando, una piccola frana l'ha travolto e ucciso. Per lui, purtroppo, non c'è stato niente da fare. La tragedia si è consumata intorno alle 13.30.

"Questa terribile notizia ha scosso tutta la comunità. Alla famiglia e ai colleghi del lavoratore vanno le mie sentite condoglianze, e la vicinanza di tutta l'amministrazione e dei cittadini di Rodano", ha scritto il sindaco di Rodano, Roberta Maietti, a nome di tutto il consiglio comunale.

Chi era Fabrizio Franzinelli

Fabrizio Franzinelli di Malonno (Brescia), 46 anni compiuti poco più di due mesi fa, operaio edile con diversi anni di esperienza (prima lavorava per un'azienda di Berzo Demo), è quindi morto sotto gli occhi dei colleghi: mentre allertavano il 112, loro stessi aiutandosi con la ruspa lo hanno tirato fuori. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce Verde di Pioltello, un elicottero (decollato da Bergamo) e i vigili del fuoco.

Su Linkedin lo stesso Fabrizio si presentava così: "Da due anni a questa parte mi sto occupando del potenziamento e del rifacimento del settore scarico e riciclo acque nere e bianche nella provincia di Milano e della ristrutturazione e ampliamento dei depuratori presenti sul territorio". Oggi lo piangono i familiari tutti, in particolar modo i figli di 9 e di 14 anni.

La salma è stata trasferita in ospedale, a disposizione dell'autorità giudiziaria che a breve però dovrebbe rilasciare il nulla osta per la sepoltura. Fabrizio Franzinelli abitava a Malonno, in Valcamonica.