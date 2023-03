L'ex dirigente delle volanti di Milano prosciolta dall'accusa di peculato (dopo 4 anni)

Il "fatto non sussiste". La Corte d'Appello di Milano ha confermato il proscioglimento per Maria Josè Falcicchia, l'ex primo dirigente dell'Upg, la sezione Volanti della Questura di Milano, che era finita imputata per un presunto peculato di 4 mila euro.

Già il 31 maggio dello scorso anno il gup Roberto Crepaldi aveva rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto pg Massimo Gaballo, che aveva avocato l'inchiesta togliendola alla Procura e che poi ha anche presentato ricorso in appello. Martedì la conferma da parte dei giudici della seconda penale d'appello, che hanno deciso ancora una volta per il proscioglimento perché "il fatto non sussiste".

Al centro del procedimento c'erano 46mila euro di fondi che, da marzo 2014 a novembre 2018, erano arrivati alla questura meneghina attraverso donazioni e dal ricavato della vendita del fotolibro "Milano. Il blu delle volanti". Secondo l'accusa, la numero uno delle Volanti aveva utilizzato parte di quei soldi per "esigenze personali". Da qui l'accusa di peculato, poi caduta.

"Finalmente una parola fine ad una vicenda che non avrebbe dovuto mai finire in tribunale - ha spiegato il legale di Falcicchia, l'avvocato Domenico Aiello -. La Corte d'appello ha confermato il non luogo a procedere e riabilitato la reputazione di una Dirigente integerrima della polizia di Stato. Ben sei diversi magistrati hanno oggi confermato la inesistenza di ogni rilevo penale nella condotta contestata alla Dirigente. Non comprendo - ha aggiunto - e dopo anni di professione continuo a sorprendermi, come mai in un contesto di delinquenza e illegalità diffusa, ci sia stata tanta perseveranza e impiego di risorse della Procura generale nel perseguire una ipotesi così fantasiosa, illogica e infamante. Purtroppo come sempre accade - ha concluso il legale - anche in questo caso l'accusa ostinata, ingiusta e infondata ha prodotto danni irreversibili".