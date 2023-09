La procura chiede il fallimento per Ki group (ex azienda della Santanchè)

No al concordato. La procura di Milano ha annunciato che chiederà "l'apertura della liquidazione giudiziale" per Ki Group, ex gioiello del settore biologico gestito negli anni scorsai dalla ministra del turismo, Daniela Santanché, e dal suo ex compagno.

I pm, stando a quanto appreso, hanno chiesto al tribunale civile, seconda sezione, di valutare "l'inammissibilità del concordato semplificato" procedendo quindi con la "liquidazione giudiziale", la procedura che in pratica sostituisce il fallimento.

I pubblici ministeri Luigi Luzzi e Giuseppina Gravina hanno bocciato la richiesta di concordato semplificato presentata dalla società, ritenendo "inattuabile" il piano di salvataggio proposto nei mesi scorsi a causa della situazione finanziaria in cui versa il gruppo che fu della Santanché, che sta già facendo i conti con i guai di Visibilia.