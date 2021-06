I commercianti che vendevano falsi farmaci "contro il covid"

Dodicimila compresse in confezioni con la dicitura "anti covid 19", nonché 500 mila integratori alimentari pericolosi per la salute. Ne disponevano due commercianti di origine cinese che li vendevano nei loro negozi a Milano, senza alcun titolo né autorizzazione. Le analisi condotte dal dipartimento di Chimica della Statale hanno rivelato una composizione differente rispetto a quella dichiarata sulla confezione, nonché la presenza di metalli pesanti. I due commercianti disponevano anche di numerose compresse di Kamagra, un farmaco generico che contiene il principio attivo del Viagra.

Le indagini della guardia di finanza, coordinate dal sostituto procuratore Maria Letizia Mocciaro, hanno portato a scoprire i due commercianti, che sono stati denunciati per abuso della professione di farmacista, commercio e/o somministrazione di medicinali guasti e/o imperfetti e frode in commercio, e al sequestro delle pillole e degli integratori che, se messi in vendita, avrebbero generato un giro d'affari di oltre un milione di euro.

L’attività investigativa è risultata particolarmente complessa per la difficoltà di ricostruire la provenienza dei prodotti che, una volta entrati nel territorio nazionale, venivano immediatamente frazionati e posti in vendita in numerosi esercizi commerciali compiacenti.