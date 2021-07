Profilo fake su Facebook per fingere minacce dal marito

Ha creato un profilo Facebook falso appositamente per simulare minacce da parte dell'ex marito e quindi accusarlo. Per questo una donna è stata denunciata per simulazione di reato. L'accaduto nel Pavese.

La protagonista della vicenda aveva anche denunciato atti persecutori da parte dell'ex consorte, sostenendo che in un'occasione avrebbe persino commissionato un'aggressione nei suoi confronti. Lo scorso marzo, gli episodi erano stati oggetto di denuncia ai carabinieri da parte della donna, una residente di San Giorgio (Pv).

Seconda la testimonianza della signora, il marito l'avrebbe minacciata in più di un'occasione, commettendo atti persecutori ai suoi danni per circa un anno e ingaggiando uno sconosciuto che l'avrebbe aggredita in una via di una cittadina del Pavese, poche ore prima della denuncia.

Ma dalla indagini dei militari è emersa una realtà molto differente da quella descritta dalla donna, che si era inventata le accuse nei confronti dell'ex, attivando un'utenza cellulare per aprire un falso profilo Facebook con il quale simulava minacce e atti persecutori.

Dopo le analisi dei programmi utilizzati dalla denunciante e in seguito alla visione delle telecamere collocate nella via del presunto assalto, i carabinieri hanno scoperto che sia le minacce sia l'aggressione non erano mai avvenute, esistendo soltanto nella fantasia della denunciante. A quel punto è stata lei ad essere segnalata alla locale Procura per simulazione di reato.