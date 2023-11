La casa trasformata in una fabbrica di marijuana: arrestata tutta la famiglia

In totale nell'appartamento di Bovisio Masciago, in Brianza, c'erano 7 serre, con all'interno 50 piante di erba, 1,3 chili di marijuana già chiusa in pacchi termosaldati, due panetti di hashish, lampade a led e alogene, temporizzatori, fertilizzante, tubi di areazione, misuratori di temperatura, cinque convertitori di energia elettrica, un manuale sulla coltivazione della cannabis, 10 mila euro in contanti.

Una sorta di fabbrica per produrre droga, ma in una casa, scoperta venerdì scorso dai carabinieri. L'intera famiglia che viveva nell'abitazione è stata arrestata: in manette sono finiti il figlio, di 30 anni, la madre e il padre di 60 e 53 anni.

L’appartamento, in una palazzina popolare di Bovisio Masciago, era trasformato in una piantagione con le serre ricavate all’interno di tre stanze separate. L’odore di marijuana era talmente forte da essere percepito in tutto lo stabile.