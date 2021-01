Cambiago (Milano), famiglia intossicata da monossido: parto urgente per donna incinta

Parto cesareo d'urgenza per una donna di 25 anni già al termine della gravidanza rimasta vittima di esalazioni di monossido di carbonio nell'abitazione di famiglia a Cambiago, nella Città metropolitana di Milano, causate da un malfunzionamento del riscaldamento.

E' successo domenica mattina in via Madonna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma il marito della donna, un 36enne di origini nordafricane, aveva già portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate la moglie (incinta al nono mese di gravidanza) e il loro figlio di tre anni, vedendo che non stavano molto bene.

Il marito è stato trasferito al Niguarda di Milano per un trattamento in camera iperbarica; i medici, per la donna, hanno invece ritenuto necessario il parto cesareo d'urgenza dopo avere valutato una possibile sofferenza per il feto.