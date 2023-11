Famiglia con 3 minori sfrattata e in mezzo alla strada

Una famiglia con tre minori sfrattata e in mezzo alla strada, con il sostanziale disinteresse dell'amministrazione comunale, sebbene sia stata avvisata. La denuncia, pesantissima, arriva da Bresso, cittadina nell'hinterland nord di Milano, ed è firmata da tutta l'opposizione di centrosinistra.

Secondo Thomas Pettinato, segretario del Pd di Bresso, il sindaco Simone Cairo sarebbe stato "direttamente interpellato", ma i servizi sociali del Comune avrebbero negato un aiuto al padre. In precedenza, a fine settembre, l'amministrazione aveva dichiarato che il Comune è in possesso di strutture d'emergenza, ma, sottolinea Pettinato, "evidentemente queste strutture non sono bastate in questa situazione".

A settembre, l'opposizione aveva interpellato in consiglio comunale la giunta circa il cambio d'uso di un appartamento di via Don Sturzo, in passato usato per ospitare temporaneamente famiglie sfrattate, e ora in comodato d'uso oneroso alla dirigente scolastica di una scuola elementare nei paraggi. È in quella circostanza che l'amministrazione aveva replicato di disporre di altre strutture. Ora, comunque, per l'opposizione è urgente trovare un modo per aiutare la famiglia lasciata in mezzo alla strada.