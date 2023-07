8 anni di affitto regolare ma la proprietà vende: famiglia rischia di finire per strada

È stata rimandata al 10 settembre l'esecuzione di uno sfratto per una famiglia composta da marito, moglie e due figlie di 8 e 11 anni che vive in via Civitali 46, zona San Siro, e, con la finita locazione, si è vista sfrattata perché la proprietà ha deciso di vendere l'appartamento. La notifica dello sfratto risale a metà del 2022. Nel frattempo il nucleo familiare "va avanti" col solo reddito della moglie, perché il marito ha perso il suo lavoro, e allo stato attuale è impossibile accedere al mercato immobiliare, sia per acquistare una casa sia per trovarne un'altra in locazione.

Il Sicet (sindacato di inquilini collegato alla Cisl) ha assistito la famiglia e ottenuto il rinvio dell'esecuzione dello sfratto, ma ora chiede che il Comune di Milano (già sollecitato più volte sul caso) si prenda carico della situazione. Si tratta infatti di uno sfratto "incolpevole", che rischia di gettare in strada quattro persone tra cui due bambine. Finora, però, le istanze rivolte a Palazzo Marino non hanno avuto risposta.

Per otto anni di regolare contratto, l'affitto è stato pagato, con un costo superiore a 8mila euro all'anno tra canone e spese; ora la società immobiliare ha posto in vendita l'appartamento e quindi ha inviato lo sfratto per finita locazione a metà del 2022.In questi otto anni l’affitto è sempre stato pagato, ma a causa della volontà della società immobiliare proprietaria di vendere l’appartamento, a metà 2022 è arrivato lo sfratto per finita locazione.

Lo stesso sindacato avverte che, nel quartiere di San Siro, al di fuori del "quadrilatero" delle case popolari, non pochi edifici sarebbero di proprietà di un solo soggetto, e che, finite le locazioni, vi sarebbe la tendenza di questi "mono proprietari" a mettere in vendita gli appartamenti.