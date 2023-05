Famiglia di turisti derubata mentre cena in Centrale: due arresti

Hanno derubato una famiglia di turisti mentre stava cenando in stazione centrale. Ma sono stati scoperti e arrestati.

A finire in manette due cubani di 22 e 41 anni, sorpresi dagli agenti della Polfer in borghese mentre provavano a scappare subito dopo aver rubato una borsa alla famiglia straniera.

La borsa è stata restituita ai proprietari, che, intenti a mangiare seduti in un locale, non si erano accorti di nulla. Fermati, i due cubani, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso.