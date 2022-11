Farina su opera di Andy Warhol a Milano, il blitz

Blitz in Fabbrica del Vapore, a Milano, da parte degli attivisti di Ultima Generazione, che hanno versato farina su un'opera di Andy Warhol esposta nell'ambito della mostra "Andy Warhol: la Pubblicità della Forma".

E' successo verso le 11 di venerdì mattina. Gli attivisti sono entrati negli spazi espositivi di via Procaccini e hanno versato il contenuto di alcuni sacchi di farina sulla "macchina" di Warhol. Secondo alcune informazioni, i militanti di Ultima Generazione avrebbero versato circa otto chili di farina. Subito dopo, due di loro si sono attaccate ai finestrini dell'auto, mentre il resto del gruppo, dopo avere fatto esplodere palloncini pieni di vernice, si è incollato al pavimento. La richiesta degli attivisti, si legge su Instagram, è quella di "non riattivare le centrali a carbone e rispettare il 2025 come termine per dismetterle", nonché "attivare immediatamente 20 Gw di energia rinnovabile" fra eolico e solare.

Gli attacchi alle opere d'arte

Non è la prima volta che Ultima Generazione si rende protagonista di blitz di protesta sulla questione ambientale nei musei e nelle mostre. Di solito le azioni sono senza danni veri e propri. Tra i casi più recent, "Morte e Vita" di Gustav Klimt, esposta al Leopold Museum di Vienna, con il vetro imbrattato di vernice nera. A Roma, a Palazzo Bonaparte, gli attivisti hanno invece imbrattato con zuppa di verdura il vetro che protegge "Il Seminatore" di Vincent Van Gogh".

Il 23 ottobre un gruppo di attivisti ha invece imbrattato "Il Pagliaio" di Claude Monet al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, con purè di patate. L'opera non aveva un vetro di protezione. Ad agosto, ai Musei Vaticani, gli attivisti si sono incollati alla statua del Laocoonte esponendo uno striscione ("no gas e no carbone").