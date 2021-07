Il maxi sequestro di farmaci illegali per la disfunzione erettile

In totale sono state 19.649 le compresse di medicine non autorizzate sottoposte a sequestro

19.649 compresse di farmaci illegali, principalmente prodotti per la disfunzione erettile e 'dopanti'. Questo il bilancio dei sequestri dell'Agenzia dogane e monopoli di Milano.

I funzionari nell'arco dello scorso bimestre hanno scoperto l'enorme quantitativo di medicine non autorizzate, poiché prive delle autorizzazioni necessaria del Ministero della salute.

Le compresse, confezionate in blister senza foglietti illustrativi e scatole di confezionamento, sono state rinvenute in piccole spedizioni postali provenienti da India, Singapore, Cina e Gran Bretagna e indirizzate a persone residenti in tutt'Italia.

I medicinali illegali, destinanti soprattuto alla cura della disfunzione erettile e all’alterazione delle prestazioni agonistiche, sono stati sequestrati e i destinatari delle spedizioni denunciati.