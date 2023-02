Cerca di comprare farmaci oppiacei in farmacia: 22enne nei guai

Ha cercato di comprare farmaci oppiacei con una ricetta palesemente falsa. E per lui sono iniziati i guai. Un 22enne italiano è stato denunciato per detenzione illecita di medicinali contenenti sostanze stupefacenti psicotrope e falsità materiale; è successo a Lainate (hinterland nord-ovest di Milano) nel primo pomeriggio di sabato 11 febbraio.

Tutto è iniziato intorno alle 13.30 quando il personale della farmacia comunale ha chiamato i carabinieri segnalando che un cliente si era appena allontanato dopo aver tentato di acquistare dei farmaci psicotropi con una ricetta farmaceutica falsa.

I carabinieri della stazione di Lainate hanno raggiunto la farmacia rintracciando e fermando il 22enne. Durante la perquisizione il ragazzo è stato trovato in possesso di 22 compresse contenente sostanza di tipo oppioide inserita nella tabella dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti psicotrope. Non solo, aveva con sé anche 5 ricette “bianche” verosimilmente contraffatte e banconote per un totale di 720 euro.

A casa, invece, i carabinieri hanno trovato un involucro contenente 15 grammi di marijuana, 132 compresse di farmaci psicotropi, 3 ricette “rosse” intestate a terze persone e 6 ricette “bianche” probabilmente contraffatte oltre ad un notebook verosimilmente utilizzato per stampare le ricette contraffatte. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane è stato denunciato.