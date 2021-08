È down il sito del fascicolo sanitario elettronico. La Regione: "Non è un attacco hacker"

È andato letteralmente in tilt (e non è stato reso noto cosa abbia causato il down) il sito del fascicolo sanitario elettronico della Regione Lombardia. Il portale che raccoglie tutti i dati sanitari e sociosanitari è irraggiungibile dalla mattinata di domenica 15 agosto, come ha potuto verificare MilanoToday.

Per il momento non è chiaro cosa abbia causato il blocco; sulla pagina per accedere al servizio (le volte in cui non compare il rendirizzamento temporaneo 302) viene riportato un laconico messaggio: "A causa di un intervento di manutenzione straordinaria il servizio non è al momento disponibile. Ci scusiamo per il disagio".

L'ufficio stampa dell'assessorato al Welfare, contattato da MilanoToday, ha precisato che il malfunzionamento non è da ricondurre a un attacco hacker.

Il fascicolo sanitario elettronico: cosa contiene

Il servizio contiene i dati di identificazione e amministrativi dei cittadini residenti in Lombardia: non solo, nell'archivio sono presenti i documenti sanitari e socio-sanitari conseguenti alle prestazioni che sono state erogate dai medici e dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e private accreditate a cui una persona si è rivolta.