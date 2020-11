Un cavallo morto e altri animali denutriti: scoperta 'fattoria da incubo' nel Milanese

Un cavallo morto, animali malnutriti e un ambiente estremamente degradato e in stato di abbandono. È quanto ha trovato la polizia locale di Gorgonzola (Milano) intervenendo, nei giorni scorsi, in una fattoria al confine con Melzo (Milano). Gli animali sono stati sequestrati e il proprietario denunciato.

Gli agenti, come riferiscono loro stessi, erano intervenuti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la fuga di alcuni animali dai recinti. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato un quadro davvero sconcertante, tra animali molto magri e un contesto di pressoché totale abbandono.

Ad giungere sul posto anche un veterinario di Ats che ha visitato gli animali sopravvissuti, tra cui un altro cavallo, alcuni maiali e un asino, che sono poi stati rifocillati e messi in sicurezza. Irrintracciabile il proprietario della tenuta, nei confronti del quale è comunque scattata una denuncia per maltrattamento e abbandono di animali. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte della locale.

In base a quanto ricostruito, gli animali di questa fattoria da incubo erano gli stessi che lo scorso aprile avevano provato a scappare mettendosi a camminare lungo la Vecchia Cassanese. Dopo la segnalazione di alcuni automobilisti gli agenti della locale di Melzo li avevano recuperati per impedire che causassero incidenti e li avevano ricondotti nel loro recinto, lo stesso dove uno di loro, purtroppo, ha trovato la morte.