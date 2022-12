Il fattorino con la droga nello zaino per consegnare le pizze

Le consegne evidentemente le faceva. Ma non di cibo, o almeno non solo. Un uomo di 35 anni, un cittadino peruviano che lavora come rider per un'azienda di delivery, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con due etti di droga "addosso" durante il suo turno di lavoro.

Per lui i guai sono iniziati verso le 22.30 in via Nievo, a due passi da CityLife. Lì i poliziotti delle volanti hanno deciso di fermare per un normale controllo il 35enne, che però per tutta risposta è risalito a bordo del suo motorino e ha cercato, inutilmente, di scappare.

Una volta fermato, il fattorino è stato perquisito e all'interno dello zaino termico sono stati scoperti 100 grammi di hashish e altri 100 di marijuana, oltre a 300 euro in contanti. L'uomo, che con ogni probabilità stava proprio andando a portare a consegnare il "fumo" e "l'erba", è stato quindi arrestato.