Federazione italiana gioco bridge - Francesco Ferlazzo Natoli riconfermato presidente per il quadriennio 2021-2024

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Federazione Italia Gioco Bridge comunica la riconferma della Presidenza di Francesco Ferlazzo Natoli, già alla guida della Federazione dal 2017. Un successo confermato durante l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva riunita a Roma lo scorso sabato con 252 voti battendo con un notevole distacco l’altro candidato Alberto Giovanni Gerli. “Sono veramente contento di questo risultato e della mia riconferma. In questi quattro anni la Federazione ha posto particolare attenzione alla comunicazione verso il mondo del Bridge, attenzione che ha portato a innovare e riorganizzare completamente i canali di comunicazione verso i bridgisti e gli affiliati. Promozione e insegnamento sono gli obiettivi principali per il prossimo quadriennio perché acquisire nuovi praticanti e appassionati è fondamentale per la Federazione” - ha dichiarato il Presidente Ferlazzo Natoli. Un occhio di riguardo ci sarà per il bridge online, in attesa di tornar a disputare tornei in presenza. Inoltre la FIGB rinnoverà la sua vicinanza alle associazioni e agli iscritti, così come implementerà la formazione degli istruttori. “Proseguiamo con formazione e aggiornamento e con il bridge online in attesa di tornare a giocare in presenza, un’opportunità da cavalcare per il divertimento, con il sostegno dell’attività di istruttori e arbitri” continua il Presidente Ferlazzo Natoli. “In questi quattro anni abbiamo veramente rivoltato la Federazione e proseguiremo su questa strada per riversare tutto sulla promozione e il rilancio del bridge, continuando con il nostro grande impegno nelle scuole. Ringrazio il Consiglio che mi ha rinnovato la fiducia per altri quattro anni è sarà mio compito e mio dovere proseguire con impegno al fine di ottenere risultati notevoli”, conclude Ferlazzo Natoli.