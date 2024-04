Federica Paroni, la mamma pasticciera morta all'improvviso a 32 anni

È morta a 32 anni a causa di una leucemia fulminante Federica Paroni, mamma pasticcera di 32 anni originaria di Broni (Pavia). La giovane, madre di una bambina piccola, lavorava insieme al marito, Michele Corso, nel laboratorio di famiglia, la rinomata Bettini di Verona (Michele è nipote dei fondatori Alessandra e Valentino).

La vita di Federica è stata spezzata da una leucemia mieloide che l’ha uccisa in pochi mesi strappandola all’affetto dei suoi cari. Paroni si era trasferita a Verona nel 2017 creando col compagno (anche lui affermato pastry chef) un vero e proprio laboratorio in grado di sfornare torte artistiche e dolcezze squisite. Una coppia affiatata, insieme sia nel lavoro ma soprattutto nella vita, insieme avevano creato una splendida famiglia con la nascita di Nicole.

L’idillio si è spezzato con l’arrivo improvviso della malattia, una forma acuta di leucemia mieloide che l’ha uccisa in pochi mesi. La pasticceria, attraverso un post sui social, ha annunciato che rimarrà chiusa per tutta la giornata di mercoledì a causa del lutto (le esequie verranno celebrate nella Basilica di Madonna di Campagna di Verona).

Sempre sui social non mancano i messaggi di cordoglio. “Durante il secondo lungo ricovero ho diviso la camera con Federica, una ragazza meravigliosa, una mammina di trentadue anni, dolcissima, sensibile, intelligente, buona, colpita dalla mia stessa malattia - ha scritto Anna Maria in un delicato post -. Ci siamo aiutate e incoraggiate a vicenda. Nonostante tutto, insieme abbiamo quasi sempre riso e quasi mai pianto. Quando sono stata dimessa, sono tornata all’ospedale a trovarla. Tanto che la psicologa del reparto si è un po’ preoccupata per me, perché a quanto pare non è normale che pazienti dimessi tornino a trovare quelli ancora ricoverati, e sembra che non sia un bene che si creino legami troppo forti tra compagni di camera. Ma Federica ed io siamo state disobbedienti. Abbiamo continuato a frequentarci e a volerci bene. Non me ne pento. Neanche ora che ho il cuore a pezzi perché è volata via. E non è giusto. Sarebbe dovuta guarire. Invece ha sofferto tantissimo e non ce l’ha fatta. Non è giusto".