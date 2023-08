Federico Dossena morto durante un'escursione, la sua cagnolina lo veglia (ma "blocca" i soccorsi)

Quando altri escursionisti lo hanno trovato, ormai era troppo tardi. Federico Dossena, milanese di 57 anni, manager di lungo corso, attualmente direttore generale di Ecopneus, è morto giovedì mattina sui monti trentini della Val Rendena. Fatale sarebbe stato un malore che ha colpito l'uomo mentre passeggiava sul sentiero 213 che da Pelugo porta al Carè Alto.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che però non sono riusciti a soccorrere il manager, perché la sua cagnolina - Kelly, un meticcio di taglia media - era lì a vegliare il corpo, impedendo a chiunque di avvicinarsi. Anche i soccorritori, arrivati in elicottero da Trento, hanno fatto non poca fatica, tanto che sono dovuti tornare a Tione, la città più vicina, per caricare a bordo un veterinario che ha sedato la cucciola.

Soltanto a quel punto, i medici hanno potuto constatare il decesso del 57enne, che da un paio di anni si era trasferito a vivere nel bresciano con la moglie. "La sua scomparsa ha colto tutti come un fulmine nel cielo sereno di questa fine di estate e di ferie, che per Federico Dossena, 57enne, è stata anche un’estate di lavoro: ha trascorso la seconda settimana di agosto in Australia, per una serie di incontri con i massimi rappresentanti istituzionali", il ricordo della sua azienda, che si occupa di riciclo di pneumatici. "Dal 1° luglio 2021 Federico Dossena è stato Direttore Generale di Ecopneus, ne ha saputo raccogliere l’autorevolezza, l’esperienza ed ha cominciato a costruirne il futuro, in anni anche difficili per il settore. Ha saputo entrare in questo mondo, nuovo per lui che amava ricordare che veniva 'dal mondo della carta', lavorando sodo, motivando e coinvolgendo tutta la struttura, di cui ha sempre riconosciuto il grande valore e dedizione".