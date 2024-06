Fedez perde la causa contro Daniela Martani per "idioti palloni gonfiati"

Fedez ha perso la causa contro Daniela Martani, denunciata per diffamazione nel 2018, dopo un tweet in cui definiva il rapper e sua moglie Chiara Ferragni "idioti palloni gonfiati", commentando la famosa festa organizzata dalla coppia in un supermercato di Milano in cui insieme a un gruppo di amici si lanciavano il cibo.

Il Tribunale di Roma, dopo aver respinto il procedimento per tre volte, archivia definitivamente la vicenda con questa sentenza. Per il giudice il post dell'ex gieffina "rientra nel diritto di critica", i termini utilizzati "non sono particolarmente volgari o infamanti" e "risultano leciti alla luce del contesto". Nessuna condanna e nessun risarcimento da 100 mila euro, come aveva chiesto Fedez.

Il commento di Daniela Martani

Soddisfatta Daniela Martani, riporta Today, che ha commentato la sentenza su Instagram: "Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita. Fedez ha perso per la quarta volta in tribunale. Si era intestardito a tormentarmi con denunce e cause perché lo avevo criticato durante quella scellerata festa di compleanno al supermercato in cui si sono divertiti a buttarsi addosso il cibo - ha spiegato - ma dopo l'indignazione generale sul web, cercarono di recuperare la dignità con 'doniamo tutto in beneficenza'". Una vicenda giudiziaria durata 6 anni per cui la nota animalista oggi ringrazia il suo legale: "Ringrazio il mio avvocato per avermi difesa. È arrivata l'ora di dire basta all'uso delle querele e dei procedimenti giudiziari per zittire le critiche".