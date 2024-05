Fedez è ufficialmente indagato per rissa e lesioni

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. L’accusa nei confronti del rapper e influencer è di rissa, lesioni e percosse in concorso ai danni di Cristiano Iovino. Il personal trainer romano - famoso per "il caffè" con Ilary Blasi - è stato picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso.

L’agguato a Iovino sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 del mattino, in via Traiano. I vigilantes del complesso ‘Parco della Vittoria’ hanno allertato il 112 spiegando che un uomo era stato aggredito da un gruppo di persone, otto o nove. Nel frattempo Iovino era salito in casa, per medicarsi. All’arrivo dei soccorsi, e dei carabinieri, la vittima ha deciso di non sporgere denuncia e di non andare in ospedale.

Ai carabinieri Iovino ha spiegato che prima dell’accaduto c’era stata una rissa in una nota discoteca di Milano, il The Club. Lì la lite era scoppiata con Fedez e alcuni esponenti della Curva Sud che erano con il rapper, come ricostruito da MilanoToday Dossier.

Proprio domenica, in occasione di un intervento al Salone del Libro di Torino, Fedez aveva escluso la sua presenza quella notte dicendo non solo di non aver partecipato alla rissa, ma anche che in ogni caso la vittima non aveva sporto denuncia e non vi era un referto medico per poter procedere con l’accusa di lesioni. Una versione, questa, confutata da diverse testimonianze, come riportato da Dossier.