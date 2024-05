Fedez e Iovino avrebbero trovato un accordo: silenzio in cambio di soldi

Un accordo per far non presentare querela. Fedez e Cristiano Iovino avrebbero raggiunto un'intesa transattiva in base alla quale il personal trainer rinuncerebbe, da quanto si è appreso, a eventuali azioni penali nei confronti del rapper. A confermarlo alcune fonti legali all'Ansa in merito a quanto anticipato da Dillinger News, sito di Fabrizio Corona, sulla presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano.

Dopo il pestaggio ai danni del personal trainer romano da parte di un gruppo di 8-9 uomini, al quale sarebbe stato presente lo stesso Fedez, indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso, Iovino aveva rifiutato il trasporto in ospedale. Non ha denunciato e non avrebbe collaborato alle indagini.

Era emerso che poco prima del pestaggio, c'era stata una lite nella discoteca The Club tra Fedez e Iovino. In poche parole se Iovino non presenterà una querela entro la fine di luglio - e se i due avessero trovato davvero un accordo potrebbe non arrivare - le accuse di lesioni e percosse cadranno automaticamente in quanto non perseguibili d'ufficio. Potrebbe rimanere in piedi solo quella di rissa.