Cristiano Iovino pestato, Fedez rompe il silenzio: "Io non c'ero. Lui poi è andato a ballare a Ibiza"

"Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia". Per la prima volta dopo giorni Fedez rompe il silenzio sull'aggressione subita la notte tra il 21 e 22 aprile scorsi da Cristiano Iovino, il 37enne romano, personal trainer pestato sotto casa sua a Milano da otto, nove uomini dopo una prima rissa nel "The club". Rissa alla quale avrebbe partecipato lo stesso Fedez, che pare si trovasse nel locale in compagnia dell'amica Ludovica Di Gresy, di un altro cantante e di alcuni ultras del Milan, tra cui uno dei leader della Sud che da tempo si occupa della sua sicurezza.

A collocare Fedez sul luogo del pestaggio, in via Traiano, al Portello, sarebbero le testimonianze di due vigilantes, tra i primi a intervenire dopo l'aggressione, e le immagini registrate da una telecamera. Il rapper, però, domenica, parlando dal Salone del libro di Torino ha smentito le ricostruzioni: "Io non c'ero, e dalla telecamera non si vede niente".

"Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l'ambulanza - ha continuato - ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale, non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia", ha proseguito Fedez.

Secondo quanto finora emerso dagli accertamenti investigativi coordinati dalla procura, prima di essere picchiato Iovino aveva discusso nel The Club proprio con il gruppo di Fedez, sembra per alcuni commenti rivolti alla Di Gresy. Nonostante le botte, però, il personal trainer non ha mai ufficialmente presentato querela. "Oggi da un lato abbiamo ragazzi che hanno priorità e dall'altro una stampa che si occupa di cazzate inutile, tipo cosa fa la notte Fedez. Non avete capito che ai ragazzi non gliene frega un c.... Sarebbe il caso che la stampa non giocasse a fare l'influencer e - ha concluso Fdez - rivalutasse le sue priorità".