Fedez e Naska sarebbero stati coinvolti in una rissa in un locale

Una lite in un locale di Milano. Da una parte Fedez e dall'altra Naska. I due sarebbero stati dunque i protagonisti di una rissa secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona e poi da Dagospia.

Fedez e Naska "coinvolti in una rissa davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere" e dove si stava svolgendo il party di lancio del nuovo album da solista di Tony Effe, ricostruisce Today.

Vanity Fair ha poi confermato che Fedez si sarebbe avvicinato a Naska (Diego Caterbetti nome all'anagrafe del rapper) esigendo delle scuse. "Secondo diverse fonti vicine al rapper" la questione sarebbe nata a fine febbraio quando un utente su Instagram aveva preso di mira Fedez tirando in ballo la moglie Chiara Ferragni e i figli, Leone e Vittoria, usando termini violenti. Fedez aveva reagito e Naska aveva commentato con un'emoticon di stupore.

Un gesto inappropriato per il rapper che avrebbe preteso delle scuse senza successo per questo "sono poi volate parole pesanti e spintoni". "Non c’era assolutamente niente di offensivo", questa la versione di Naska. "Naska non avrebbe mai parlato dei figli di Fedez, che l’ha aggredito. Quell’emoticon simboleggiava solo l'incredulità per ciò che era stato scritto", ha spiegato un ben informato, "Non c’è mai stato nessun insulto".