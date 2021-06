Il vicino di Fedez ha ritirato la querela per lesioni: processo estinto

Querela ritirata e processo estinto. È terminato così il procedimento per lesioni nei confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, di fronte al giudice di pace di Milano dopo una lite con un vicino di casa.

I fatti risalgono al 12 marzo 2016 quando, intorno alle 6 del mattino, il rapper avrebbe aggredito il vicino di casa che si era lamentato per il volume della musica troppo alto. In questa circostanza Fedez, secondo la querela, avrebbe aggredito l'uomo causandogli un lieve trauma cranico (10 giorni di prognosi). Entrambi avevano sporto denuncia dopo l'episodio.

Dopo il ritiro della querela il giudice Tommaso Cataldi ha emesso sentenza di non doversi procedere e ha condannato il querelante a pagare le spese processuali, come peraltro da lui stesso richiesto. Nel procedimento era stato sentito anche il cantante Fabio Rovazzi che aveva testimoniato a favore del rapper; Rovazzi aveva dichiarato che — secondo il suo ricordo — era stato il vicino a entrare nell'appartamento del rapper e a colpire in volto il marito dell'influencer.