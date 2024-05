Fedez contro Codacons, il pm chiede il proscioglimento dall'accusa di calunnia

Tre ore di udienza davanti al gup di Roma e poi l'uscita 'teatrale' a mani alzate in segno di vittoria. Per Fedez il pm ha chiesto il proscioglimento delle accuse di calunnia ai danni del Codacons: manca l'elemento soggettivo del reato. L'oggetto di questo processo erano le accuse mosse dall'associazione dei consumatori nei confronti del rapper milanese su un presunto banner ingannevole pubblicato nel 2020 sul sito del Codacons in tema Covid.

All'uscita dalla cittadella giudiziaria Fedez ha commentato: "È andata benissimo. È l'undicesima volta che un magistrato chiede un proscioglimento: il Codacons si metta il cuore in pace e si dedichi a cose più utili. In aula mi sono difeso affermando che il banner utilizzato per la raccolta fondi fosse ingannevole”. Ma il rapper, secondo l'associazione, non dovrebbe cantare vittoria così presto. Il giudice ha aggiornato l'udienza al prossimo 17 giugno quando ci sarà la sentenza. Durante l'udienza Fedez si è sottoposto a interrogatorio, come da lui richiesto, respingendo le accuse e affermando la propria opinione su quel banner: "Come cittadino ho sentito il dovere di denunciare tutto ai carabinieri", ha spiegato in aula.

Il caso

Il 17 aprile del 2020 Fedez si è recato alla stazione dei carabinieri di Roma Trionfale per presentare querela ai danni del Codacons proprio sulla questione del banner. Secondo l'associazione, il contenuto di quella denuncia rientra nel reato di calunnia. Nel capo di imputazione si afferma che il rapper avrebbe "accusato falsamente" Carlo Rienzi, il presidente del Condacons (oggi presente in aula), di tentata truffa e diffamazione.

Poche ore prima dell'udienza il rapper aveva pubblicato sui social una foto scrivendo: "Direzione Roma per l'ennesimo processo inutile contro quell'associazione inutile".