Felice Besostri è morto a Milano all'alba di sabato 6 gennaio, aveva 79 ani. La notizia è stata diffusa da Enzo Maraio, segretario del Psi, che lo ha ricordato come "compagno tenace e determinato, dall'intelligenza affilata e acuta".

Besostri è stato l'autore dei ricorsi contro le leggi elettorali che hanno portato all'abrogazione parziale del Porcellum e dell'Italicum. "Felice non ha mai fatto mancare il suo sostegno al partito, contribuendo alla elaborazione della proposta di legge socialista per il ritorno alle preferenze e per l'eliminazione dello sbarramento alle elezioni", ha chiosato Maraio.

Chi era Felice Besostri

Nato a Zevio (Verona) il 2 aprile 1944, si laureò a 25 anni in giurisprudenza, entrando poi nel ruolo di ricercatore presso la facoltà di scienze politiche di Milano. Dal 1983 al 1988 è stato sindaco del comune di Borgo San Giovanni per il Partito Socialista Italiano.

Con il tramonto del Psi nel 1994 ha aderito alla federazione laburista di Valdo Spini e nelle liste proporzionali, candidato dall’Ulivo, è stato eletto senatore della Repubblica e è stato capogruppo alla prima commissione affari costituzionali del Senato, dove da relatore di maggioranza al Senato con la legge quadro n°482/99 ha dato attuazione all’art.6 della Costituzione in materia di tutela della minoranze linguistiche storiche.

Numerose sono state le sue battaglie nonostante la malattia contro le attuali leggi elettorali: nel 2008 la pronuncia di incostituzionalità del Porcellum e proseguendo mediante vari ricorsi contro la legge elettorale per il Parlamento europeo contrastando la clausola di sbarramento del 4% nel riparto dei seggi, soprattutto contro l’Italicum e contro il Rosatellum poi.