Ferisce la moglie al volto a colpi di forchetta: arrestato (in cella anche la sorella ricercata)

Lui in manette per aver mandato la moglie in ospedale. Lei, sua sorella, perché ricercata da oltre quattro anni. Un uomo e duna donna - fratello e sorella, 40 anni lui e 28 lei, entrambi di origini bosniache - sono stati arrestati mercoledì pomeriggio dalla polizia a Milano.

I guai per i due sono iniziati verso le 14, quando un testimone ha dato l'allarme al 112, spiegando che in largo Paolo Valera - al Gallaratese - c'era un uomo che stava picchiando una donna. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno effettivamente accertato che il 40enne aveva appena aggredito la compagna, di 41 anni, ferendola al volto con una forchetta che aveva con sé. La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e poi trasportata all'ospedale San Carlo, da dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Il marito violento è stato invece subito ammanettato e dichiarato in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Insieme alla coppia, in strada, c'era però anche la sorella dell'uomo, che è stata identificata dagli agenti. Controllando col suo nome in banca dati, i poliziotti hanno scoperto che su di lei pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura del tribunale di Roma nel 2016 per una condanna da scontare di 4 anni, 3 mesi e 18 giorni per i reati di evasione e furto aggravato. Così anche per la 28enne si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.