Turbolenza sul volo Milano-Atlanta: 11 persone in ospedale

Tanta paura e 11 passeggeri in ospedale per accertamenti. È quanto successo sul volo 175 Milano-Atlanta (Usa) operato da Delta Airlines, l'aereo ha incontrato una turbolenza mentre si stava dirigendo verso l'aeroporto della città americana. Il maltempo potrebbe essere stato provocato dagli strascichi dell'uragano Idalia.

Come riferisce la Federal Aviation Administration l'Airbus A350, decollato da Milano, è atterrato dopo aver incontrato una turbolenza a circa 40 miglia a nord-est dell'aeroporto. Il velivolo trasportava 151 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio. Tra le persone in ospedale ci sono sia passeggeri che membri dell'equipaggio del volo Delta 175. L'aereo è comunque atterrato senza riportare danni alle 19 locali (l'una in Italia).

Una persona è morta a marzo quando un jet Bombardier CL30 in volo dall'aeroporto di Dillant-Hopkins nel New Hampshire all'aeroporto Leesburg Executive in Virginia ha incontrato gravi turbolenze. Quel volo è stato costretto a dirottare all'aeroporto internazionale Bradley di Windsor Locks, nel Connecticut. Diverse persone sono state ricoverate in ospedale in un altro incidente di marzo dopo che un volo Lufthansa da Austin a Francoforte, in Germania: ha incontrato una turbolenza ed è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Dulles in Virginia. Il giorno dopo, circa 20 passeggeri e membri dell'equipaggio del volo Condor da Francoforte a Mauritius sono rimasti feriti a causa di una turbolenza.