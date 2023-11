Giallo a Milano, uomo ferito a colpi di pistola in strada: "Mi hanno rubato il portafogli"

Il colpo di pistola alla gamba. Poi la versione dei fatti data agli agenti, per ora ritenuta poco credibile. Misteriosa aggressione domenica sera a Milano, dove un uomo di 57 anni - un italiano con precedenti - è stato ferito da un proiettile alla coscia mentre si trovava in via Salemi, in zona Comasina.

Soccorso dagli equipaggi del 118, il 57enne è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo, in condizioni fortunatamente non gravi. È stato lui stesso, ascoltato dalla polizia, a raccontare di essere stato aggredito da uno sconosciuto che gli avrebbe portato via il portafogli e l'orologio.

La sua versione, però, non avrebbe convinto del tutto gli investigatori. L'uomo, stando a quanto appreso, giovedì era stato arrestato per droga ed era poi tornato in libertà. E potrebbe non essere soltanto una coincidenza.