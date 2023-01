Colpito da uno sparo mentre è in un locale a festeggiare

C'è anche un ferito da colpo d'arma da fuoco tra le persone soccorse la notte di capodanno. L'uomo, un 25enne marocchino, è stato colpito al braccio da uno sparo esploso dalla strada, mentre si trovava all'interno di un locale in via Giambellino, all'altezza del 58. Per l'accaduto è stato arrestato un 43enne italiano.

Poco prima dell'una di notte, il 25enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Policlinico di Milano, in codice giallo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Poco dopo, grazid alla testimonianza di un uomo che ha assistito alla scena e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le indagini dei poliziotti hanno portato a individuare il presunto autore dello sparo, un 43enne italiano pregiudicato, residente in zona, che ora risponde di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Il testimone ha anche riferito di aver visto l'uomo mentre nascondeva l'arma tra i vestiti; durante la perquisizione nella sua casa, tuttavia, non è stata rinvenuta alcuna pistola. In base a quanto ricostruito dagli agenti, lo sparo sarebbe stato casuale: esploso in strada, forse per festeggiare, ha attraversato la porta del bar, findendo per colpire il 25enne.

A rimanere feriti la notte di san Silvestro anche un 33enne, soccorso in codice rosso dopo essere stato accoltellato alla schiena a Meda; e un 21enne, che a causa dell'esplosione di un petardo, in piazza Duomo, ha subito l'amputazione (totale o parziale) di tre dita della mano sinistra.